Сенат Франції проголосував за визнання держави Палестина
Сенат Франції (верхня палата парламенту) проголосував за резолюцію, яка закликає уряд країни до визнання держави Палестина.
За документ віддали свої голоси 154 депутати, проти висловилися 146, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.
Визнання держави Палестина, на думку сенаторів, стане "першим кроком до рівноправних відносин між Ізраїлем і палестинцями" і "неодмінною умовою для відкритих переговорів".
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Варто зазначити, що 2 грудня Національна асамблея (нижня палата парламенту) Франції проголосувала за визнання держави Палестина.
Раніше міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус заявив, що "настане час, і Франція визнає державуПалестина, питання в тому, коли і як". На його думку, таке визнання допоможе у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.