Сенат Франції проголосував за визнання держави Палестина

За документ віддали свої голоси 154 депутати, проти висловилися 146, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

Визнання держави Палестина, на думку сенаторів, стане "першим кроком до рівноправних відносин між Ізраїлем і палестинцями" і "неодмінною умовою для відкритих переговорів".

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Варто зазначити, що 2 грудня Національна асамблея (нижня палата парламенту) Франції проголосувала за визнання держави Палестина.

Раніше міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус заявив, що "настане час, і Франція визнає державуПалестина, питання в тому, коли і як". На його думку, таке визнання допоможе у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.