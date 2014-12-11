ЗМІ: У Європарламенті провели інформаційну атаку проти президента Литви

У книзі представлена версія біографії литовського президента, перекладена на англійську мову. Вона називається Red Dalia. Вказаний видавець англомовної версії книги - ПУ Nataiva. Його голова - Альгірдас Янутас. Це оперний соліст, який є чоловіком журналістки і автора литовської версії книги Янутене, повідомляє DELFI.

Сама авторка книги сказала, що шокована подією.

"Це крадіжка. Ви мені піднесли новину", - дивувалася Янутене.

Доступ до поштових скриньок європарламентарів є тільки у людей, яким видані спеціальні дозволи. Покласти ці книги в поштові ящики могли також самі європарламентарі або їх помічники.

Читайте такожГрібаускайте назвала РФ "хижим сусідом з залитими кров'ю руками""Ви мене приголомшили. Я нікому не дозволяла перекладати книгу. Я думала про те, щоб перекласти її, але відмовилася від цієї ідеї, оскільки це коштує дуже дорого", - сказала Янутене, якій належать авторські права на цю книгу.

Європарламентар Габриелюс Ландсбергіс назвав це інформаційною атакою проти очільниці Литви.

"Це ще один приклад інформаційної атаки проти Литви, оскільки вже в коридорах ЄП люди запитують, що це значить, бачили ми цю інформацію? Напевно невипадково такі книги, які принижують президента Далю Грібаускайте і сіють сумніви щодо її репутації, поширюють незабаром після різких слів про Росії і демонстрації підтримки Україні. Ця книга перекладена на англійську мову, її привезли в Брюссель, роздають безкоштовно, поклали в поштові скриньки всіх євродепутатів - їх 751. Адже це коштує немало. Тому виникає питання, хто це фінансує, кому це вигідно? Чи не є цей випадок аналогічним тому, як з французькими радикалами, коли з'ясовується, що за цим стоять пов'язані з Кремлем люди?", - сказав Ландсбергіс.