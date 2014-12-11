В Італії через страйк скасовано сотні потягів та авіарейсів

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання The Local. Зокрема, лоукостер Ryanair заявив про скасування 188 рейсів в Італію і назад. "Пасажирам повідомлять про статус їхніх рейсів по телефону або електронній пошті", - говорять в авіакомпанії.

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Крім того, були скасовані деякі рейси іншого лоукостера easyJet - компанія не буде здійснювати польоти з 13.00 до 17.00 12 грудня через страйк диспетчерів.

"Це вплине на кожну авіакомпанію, яка здійснює рейси в Італію, а також на тих, хто буде знаходитися в повітряному просторі цієї країни", - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Національна компанія Alitalia також частково скасувала рейси, але міжнародні маршрути з Фьюмічіно в Римі і Мальпенса в Мілані не будуть порушені.

Пасажирів авіакомпаній також попередили про можливі перебої в русі на дорогах до аеропортів, оскільки громадський транспорт також включений в загальнонаціональний страйк.

Про можливі проблеми в залізничному сполученні через страйк попередила національна залізнична служба Німеччини.

Нагадаємо, загальнонаціональний страйк в Італії відбудеться в знак протесту проти урядової реформи трудового законодавства, за якою компаніям полегшать звільнення працівників.

Масові страйки проти реформування трудового законодавства проходили в Італії також в жовтні і листопаді.