ЗМІ: Поліція перекрила виїзд із Ростова-на-Дону

Дороги з Ростова-на-Дону в бік Новошахтинска і Таганрога були перекриті у четвер, 11 грудня. Ростовчани в соцмережах і місцеві ЗМІ пишуть, що співробітники правоохоронних органів могли зробити це через загрозу теракту, передає Дождь.

Користувач порталу 161.ru повідомила, що по Таганрозькому шосе їздять поліцейські машини: «Ходять чутки, що автобус замінований».

«ОМОН перекрив кільце Малиновського-Таганрозька, усім, хто виїжджає з Ростова, прохання посидіти вдома», - цитує 161.ru користувачів мережі.

«Виїзди з міста перекрив спецназ, через що на вулиці Малиновського, на кільці і на виїзді в Таганрог утворилися величезні пробки. Люди не можуть виїхати з міста більше години», - пишуть росіяни.

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Ні поліція, ні МНС не змогли прокоментувати виданню ситуацію з перекриттям доріг.

Портал «Південний федеральний», посилаючись на неназване джерело, повідомляє, що галас підійнявся через «неадекватну жінку», яка дивно поводилася в автобусі «Ростов - Донецьк (український)».

Ростовська "Комсомольская правда" зазначає, що, як виявилося пізніше, підозрілою особою є жінка, яка раптом почала голосно молитися, налякавши тим самим інших пасажирів і водія. Викликані на місце працівники оперативних служб евакуювали всіх, хто знаходився в автобусі.