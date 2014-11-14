Опубліковані фото масових поховань тисяч бойовиків на кладовищі під Ростовом-на-Дону (фоторепортаж)

Про це повідомляють користувачі соціальної мережі Facebook.

«Сьогодні їздив на Північне Міське Кладовище в місті Ростові-на-Дону. Інформація про нові масові поховання підтверджена. Крім невідомих могил, деякі іменні, дата смерті вкладається в період червень-вересень 2014. На деяких відсутня і дата смерті, хоча видно, що ховали одночасно, копали відразу на всіх екскаватором. Старше 55 років виявити не вдалося, основна маса поховань віком 30-35 років, близько третини 25-30 років. Ці поховання знаходяться на околиці кладовища з відмінним видом на споруджувані офіцерські будинки. Поки українських солдатів ховають як Героїв, «ополченців» закопують як собак», - написав росіянин в Facebook.