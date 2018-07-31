Прокуратура Киргизстану заявила, що прем'єр-утікач змінив ім'я і очолив компанію в Білорусі

Колишня дружина політика вже заявила журналістам, що на поширених фото з запуску аграрного комплексу - саме Даніяр Усенов.

Чоловік, схожий на засудженого в Киргизстані до довічного ув'язнення екс-прем'єра Даніяра Усенова, виступив під іншим прізвищем у п'ятницю, 27 липня, на урочистому запуску великого аграрного проекту під Мінськом.

Як передає Бі-бі-сі, прокуратура Киргизстану 30 липня заявила, що буде продовжувати домагатися екстрадиції Усенова, який "змінив свої анкетні дані на Урицького Д. Т.".

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Як стверджує Бішкек, директор ЗАТ "Білоруська національна біотехнологічна корпорація" Данило Урицький - це колишній прем'єр-міністр Киргизстану Даніяр Усенов, розшукуваний на батьківщині.

Колишня дружина політика вже заявила журналістам, що на поширених фото з запуску аграрного комплексу - саме Даніяр Усенов. У той же час, дружина Усенова Динара Ісаєва заявила, що нічого не знає про місцезнаходження чоловіка.

Даніяр Усенов втік з країни у 2010-му після антиурядових виступів, в ході яких у Бішкеку, за офіційними даними, загинуло 89 осіб і близько півтори тисячі отримали поранення. На батьківщині Усенова заочно засудили до довічного ув'язнення за перевищення посадових повноважень і співучасть у вбивстві. По тій же справі довічний термін ув'язнення отримав колишній президент Киргизстану Курманбек Бакієв, який після повалення облаштувався в Мінську і отримав білоруський паспорт.

Після офіційних заходів журналісти "Білоруських новин" запитали Данила Урицького, чи не є він колишнім прем'єр-міністром Киргизстану.

"У киргизів і питайте", - відповів Урицький, відмовившись від подальшого спілкування.

"Однак буквально через хвилину він через молодого чоловіка нас повернутися і відкласти в сторону камеру і диктофон. Лише після цього він погодився говорити, - пише в "Білоруських новин" кореспондент порталу Олександр Ярошевич. - Директор БНБК показав білоруський паспорт на ім'я Данила Урицького. [...] Пізніше під диктофонний запис він дозволив процитувати себе таким чином: "Я чув, що Даніяр Усенов, прем'єр-міністр Республіки Киргизстан, помер у 2013 році в Малайзії".

МЗС Киргизстану в суботу надіслало протестну ноту білоруській стороні, звинувачуючи Мінськ у приховуванні та підтримки колишніх високопоставлених чиновників, визнаних на батьківщині злочинцями. Киргизька прокуратура заявила, що буде продовжувати домагатися екстрадиції Усенова, незважаючи на те, що навесні Білорусь офіційно відмовилася видати колишнього прем'єра.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Киргизстані в ДТП загинула "Місіс світу - 2018".