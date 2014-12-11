Ісламісти у світі за місяць убили понад 5 тисяч людей

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні спільному звіті Світової служби британської телерадіокомпанії ВВС і Міжнародного центру вивчення радикалізації при Кінгз-коледжі в Лондоні, передає радіо "Свобода". В звіті говориться, що протягом цього місяця в 14 країнах світу сталися 664 напади ісламістів.

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Найбільше потерпів Ірак, де загинула третина всіх жертв. Далі йдуть Нігерія, Афганістан і Сирія.

Приблизно половину нападів і жертв спричинило одне угруповання, так звана «Ісламська держава», яке діє в Іраку й Сирії: воно вбило 2 206 людей в результаті 308 нападів.

При цьому 60% жертв є на сумлінні угруповань, що формально не пов’язані з мережею Алькаїда. На думку авторів звіту, це свідчить, що ісламістський рух стає «дедалі амбіційніший, складний і розгалужений».

Крім того, мовиться у звіті, здається очевидним, що джигадистський рух крайніх ісламістських радикалів нині сильніший, ніж будь-коли, і протистояти йому буде викликом для цілого покоління.