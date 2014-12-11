Нідерланди опублікували відео перехоплення російських винищувачів Су-34 над Балтійським морем

21:11, 11 грудня 2014
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Російські літаки проігнорували вимоги ідентифікувати себе і були перепроваджені до Калінінграда.

Иллюстративная фотография: Су-34 / Wikipedia

Міністерство оборони Нідерландів опублікувало кадри перехоплення російських винищувачів Су-34 над Балтійським морем.

Про це йдеться у повідомленні на сайті альянсу.

"Російські літаки проігнорували вимоги ідентифікувати себе та були перепроваджені до Калінінграда", - повідомляє Міноборони.

Прес-секретар НАТО Оану Лунгеску заявила, що подібна діяльність може стати дестабілізуючим чинником, і це несе у собі потенційну небезпеку, якщо міжнародні норми не будуть дотримані.

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Як повідомляв УНІАН, раніше американські винищувачі F-16, які беруть участь у повітряній місії НАТО, вже перехоплювали над Балтійським морем шість російських бомбардувальників

За словами прес-секретаря Альянсу Оану Лунгеску, більшість перехоплень над Балтійським морем вже стали звичайним справою, перехоплення цих шести бомбардувальників "демонструє високий рівень активності Росії".

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