Нідерланди опублікували відео перехоплення російських винищувачів Су-34 над Балтійським морем

Міністерство оборони Нідерландів опублікувало кадри перехоплення російських винищувачів Су-34 над Балтійським морем.

Про це йдеться у повідомленні на сайті альянсу.

"Російські літаки проігнорували вимоги ідентифікувати себе та були перепроваджені до Калінінграда", - повідомляє Міноборони.

Прес-секретар НАТО Оану Лунгеску заявила, що подібна діяльність може стати дестабілізуючим чинником, і це несе у собі потенційну небезпеку, якщо міжнародні норми не будуть дотримані.

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Як повідомляв УНІАН, раніше американські винищувачі F-16, які беруть участь у повітряній місії НАТО, вже перехоплювали над Балтійським морем шість російських бомбардувальників

За словами прес-секретаря Альянсу Оану Лунгеску, більшість перехоплень над Балтійським морем вже стали звичайним справою, перехоплення цих шести бомбардувальників "демонструє високий рівень активності Росії".

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