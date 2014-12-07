Сили НАТО двічі піднімали у повітря над Балтикою винищувачі для перехоплення літаків РФ

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на прес-службу латвійського міністерства оборони.

Перший інцидент відбувся за участі відразу шести російських стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерні заряди.

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У складі цієї "групи" було 2 надзвукових бомбардувальника дальньої дії Ту-22 та 4 бомбардувальника Ту-95. На їх перехоплення було піднято винищувачі F-16.

Дещо пізніше стався ще один інцидент, за участі трьох військових Ту-134 та одного транспортника Ан-72, які також здійснювали проліт над балтійським морем, не погоджуючи його з іншими країнами регіону. Для їх перехоплення було піднято винищувачі CF-188.

У повідомленні не уточнюється, чи повернулися літаки до пункту відправлення, чи приземлилися у Калінінградській області.

Необхідно зазначити, що повітряні маневри ВПС РФ, і без того частіші, ніж зазвичай протягом останнього тижня стали ще більш регулярними.

В суботу Міністерство оборони Естонії повідомляло про переміщення до Калінінграду великої групи літаків, яка включала стратегічний бомбардувальник.