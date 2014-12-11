Британка отримала 5 років в`язниці за заклики до тероризму - ЗМІ

Вона визнала, що для цього розміщувала в ”Фейсбуці” фотографії поясів смертників, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Мусульманка і мати шістьох дітей Руна Хан також розповідала бажаючим приєднатися до джихадистів про шляхи проникнення в Сирію.

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Поліцейські, обшукали будинок жінки в Лутоні, знайшли там фотографії її дворічного сина з іграшковою штурмовою гвинтівкою в руках.

В одному з постів на сайті, визнаному екстремістським, Руна Хан зізнавалася, що хотіла б, щоб її восьмирічний син став ”мучеником ісламу”.