Суд над Манафортом: якими будуть наслідки для України

Судовий процес над колишнім політтехнологом українського екс-президента-втікача Віктора Януковича Полом Манафортом, який 31 липня розпочався у Сполучених Штатах Америки, в першу чергу, має суто юридичний аспект. Цей процес показує, що в США, як у правовій державі, працює принцип невідворотності покарання.

Пол Манафорт отримав масу найрізноманітніших звинувачень, більша частина з яких стосується порушень фінансового характеру (йдеться про відмивання грошей, ухилення від сплати податків тощо). Тому потрібно розуміти, що попри політичний аспект цих судових процесів, є ще й правова сторона. Вона полягає в тому, що звинувачення на адресу Манафорта — серйозні, і, швидше за все, певна частина з них буде доведена. І, думаю, суд погодиться з порушеннями.

Президент США Дональд Трамп уже неодноразово заявляв про те, що готовий застосовувати президентське помилування щодо тих, кого звинувачує Роберт Мюллер, проводячи своє розслідування

Інше питання, що президент США Дональд Трамп уже неодноразово заявляв про те, що готовий застосовувати президентське помилування щодо тих, кого звинувачує Роберт Мюллер, проводячи своє розслідування. Тому, скоріше за все, яким би не був вирок суду, очевидно, довго у в’язниці Пол Манафорт не перебуватиме.

Для України або українських політиків прямих правових наслідків суду над Манафортом, звичайно, не буде. В принципі, більшу частину інформації про українські сюжети ми вже знаємо та розуміємо, хто до цього був причетний.Найменше політичних наслідків того, що інкримінують Полу Манафорту, буде для самого президента Трампа — він поки що залишається недосяжним. Але сам факт того, що люди з його оточення піддаються такому переслідуванню, звичайно, послаблює політичні позиції Дональда Трампа, а це може мати віддалені наслідки (наприклад, під час наступних президентських виборів у США).

Для України або українських політиків прямих правових наслідків суду над Манафортом, звичайно, не буде

Але винесення присудів, якщо вони раптом стосуватимуться якихось епізодів в Україні, матиме наслідки для українських політиків щодо їхнього сприйняття у світі, а, перш за все, щодо можливостей їхньої співпраці зі Сполученими Штатами. Як ми розуміємо, США мають великий вплив на українську політику, тому можемо очікувати, що дехто потрапить у достатньо скрутне становище. Але, очевидно, що йдеться лише про декілька прізвищ, і навряд чи це буде масове явище.

Богдан Яременко, дипломат, керівник Фонду «Майдан закордонних справ»