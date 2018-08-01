"Держава не попередила мене": Трамп прокоментував суд над Манафортом

Трамп в середу нагадав, що жодне звинувачення на адресу екс-керівника його передвиборної кампанії не пов'язане з можливим втручанням Росії в американські вибори 2016 року.

Президент США Дональд Трамп в твіттері заявив, що справу екс-глави його передвиборного штабу Пола Манафорта не має відношення до розслідування «російського втручання».

"Чому держава не попередила мене? Ці старі звинувачення не мають нічого спільного з так званим "змовою" - все це обман!" - написав Трамп у своєму Twitter .

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За його словами, «старі звинувачення» проти Манафорта не мають нічого спільного зі «змовою з Росією».

Він додав, що Манафорт працював на нього «дуже короткий час».

Трамп також звинуватив адміністрацію колишнього президента США Барака Обами в тому, що йому не повідомили про розслідування щодо Манафорта.