У Нікарагуа протестували проти будівництва каналу між Атлантичним і Тихим океанами

Сотні жителів Нікарагуа 11 грудня вийшли на вулиці столиці Манагуа на знак протесту проти будівництва каналу, який має з'єднати Атлантичний океан з Тихим. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на euronews.

Головний інвестор проекту - китайська компанія HKND Group. Будівництво, яке має розпочатися 22 грудня, імовірно, обійдеться в $50 млрд. Влада каже, що проект дасть поштовх економіці Нікарагуа. Однак багато місцевих жителів побоюються, що їм доведеться покинути рідні місця за невелику компенсацію.

На думку протестуючих, якщо вони дозволять владі перемістити нікарагуанців, які мешкають у зоні будівництва каналу, то в майбутньому ні в кого з них не буде юридичного захисту.

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Крім того, мітингувальники кажуть, що не хочуть присутності китайців в Нікарагуа, оскільки, на їх думку, це негативно позначиться на економіці. Протестувальники також вважають, що будівництво каналу завдасть серйозної шкоди екології.

Довжина Нікарагуанського каналу, який має стати альтернативою Панамському каналу, складе 278 кілометрів, ширина - 230-520 метрів, глибина - до 30 метрів.