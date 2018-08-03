Російська "фабрика тролів" атакувала президента Італії – ЗМІ

У дописах президента Маттареллу, часто у вульгарній формі, закликали піти у відставку.

У ніч з 27 на 28 травня проти президента Італії Серджо Маттарелла була здійснена масована атака у соцмережах.

Це сталося через кілька годин після того, як він відмовився призначати євроскептика Паоло Савону міністром фінансів повідомляє Європравда з посиланням на ANSA.\

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Так, приблизно о другій ночі у Twitter спостерігалася аномальна активність, коли протягом кількох хвилин були зроблені дописи проти Маттарелли з понад 400 профілів.

Як зазначається, сліди усіх цих профілів ведуть до одного джерела – російської "фабрики тролів".

У дописах президента Маттареллу, часто у вульгарній формі, закликали піти у відставку.

І хоча, як зазначається, точну приналежність цих профілів до російської "фабрики тролів" встановити неможливо частина зних вже з'являлася у розслідування американського спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори у США.

Раніше УНІАН повідомляв, що спонсори російської "фабрики тролів", яка в 2016 році втручалася у президентські вибори в США, напередодні листопадових проміжних виборів у Конгрес запустила новий американський сайт.

"Фабрику тролів" пов'язують із двічі судимим "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. Його проплачені коментатори залишають тисячі пропутінських записів щодня в усіх соціальних мережах на декількох мовах.