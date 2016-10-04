Навальний розповів, як кухар Путіна став мільярдером і власником "фабрики тролів" (відео)

Одного разу в 2001 році Пригожин особисто "підносив серветки" Путіну у своєму ресторані і сподобався. Потім став, як пишуть про нього в російських ЗМІ, чимось на штиб придворного блазня. Пізніше почав організовувати дні народження Путіна. Про це йдеться в новому розслідуванні "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального.

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"Він отримав нагороду на подяку за хороше обслуговування президента, в якості чайових. Йому сказали — тепер ти можеш вільно і безкарно займатися корупцією", - розповідає Навальний.

Хронологія "зростання" Пригожина виглядає приблизно так: у 2003 він організовує бенкет з нагоди дня народження Путіна; у 2008 - компанія Пригожина обслуговує інавгурацію Медведєва; з 2010 він починає поставляти харчування для МНС. А з 2011 – харчування в Московські школи.

Після цього, зазначає Навальний, Пригожин починає обслуговування іншої масової групи в Росії - військових. З 2012 року його компанії займаються харчуванням військових, з 2014 – клінінгом у військових установах, а з 2015 — обслуговуванням ЖКГ для військових містечок, постачанням палива для котелень, новим будівництвом для міноборони РФ.

В поточному році до його бізнесу додався і поточний ремонт об'єктів російського міноборони.

Також Навальный зазначає, що Пригожин є власником знаменитої пітерської "фабрики тролів". Його проплачені коментатори залишають тисячі пропутінських записів щодня в усіх соціальних мережах на декількох мовах.

Серед майна Євгена Пригожина шикарна нерухомість, яхта за 5 мільйонів євро і літаків. Тільки маєток в Санкт-Петербурзі ФБК оцінює в 600 мільйонів рублів.

"Ми юридично доводимо, що він організовує картелі для отримання незаконних надприбутків на держзакупівлі. У тому числі Пригожин просто обкрадає російську армію. Саме злочинна група, і сьогодні ми направляємо заяву у ФСБ РФ з вимогою розпочати розслідування проти цього персонажа", - заявили автори розслідування.