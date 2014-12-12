Кількість загиблих від лихоманки Ебола досягла 6583 осіб
20:53, 12 грудня 2014Світ
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Кількість загиблих в результаті зараження лихоманкою Ебола зросла до 6583 людини.
REUTERS
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на агенцію Reuters, яка наводить дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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Згідно з даними організації, в Західній Африці зафіксовано 18 188 випадків зараження вірусом.
Раніше стало відомо, що у Сьєрра-Леоне введено заборону на проведення публічних різдвяних заходів у зв'язку з поширенням лихоманки Ебола.
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