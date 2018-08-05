Фото обіймів данської поліцейської і мусульманки сколихнуло соцмережі

Під час демонстрації 37-річну жінку на ім'я Аях переповнили емоції, а співробітник поліції вирішила втішити її.

Фотографія поліцейської, яка на демонстрації в Копенгагені обіймає емоційну жінку в нікабі, стала одним з найпоширеніших зображень Данії на цьому тижні.

Про це пише Європейська правда з посиланням на The Local.

Демонстрація відбулася в середу, коли набув чинності новий закон, що забороняє громадянам приховувати обличчя в громадських місцях.

Під час демонстрації 37-річну жінку на ім'я Аях переповнили емоції, а співробітник поліції вирішила втішити її.

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Обійми "спіймав" фотограф Reuters Ендрю Келлі, і історія з тих пір стала найпопулярнішою на веб-сайті газети Politiken. Користувачі соціальних мереж також широко розповсюдили фото.

Тим часом у місті Хорсхольм данська поліція вперше оштрафувала жінку в нікабі за порушення нового закону.

Будь-хто, хто змушує кого-небудь носити одяг, що закриває обличчя, за допомогою сили або погроз, може бути оштрафований або засуджений до двох років позбавлення волі. Аналогічні закони діють в Австрії, Франції та Бельгії.