У Швеції поліцейські застрелили хлопця з синдромом Дауна через іграшковий пістолет

Поліція відкрила вогонь під час проведення перевірки в центральному районі шведської столиці Вазастан у зв'язку з "загрозливою ситуацією".

У Швеції поліцейські застрелили 20-річного хлопця з синдромом Дауна та аутизмом, який вийшов з будинку з іграшковим пістолетом.

Як повідомляє Новое время, про це пише The Local з посиланням на прокурора, який веде попереднє розслідування дій поліції.

"З'ясувалося, що об'єкт був якийсь іграшковий. Також з'ясувалося, що більше одного офіцера стріляли зі службової зброї", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що поліція відкрила вогонь під час проведення перевірки в центральному районі шведської столиці Вазастан у зв'язку із "загрозливою ситуацією".

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"Якщо поліція застосовує службову зброю проти будь-якої особи, то, як правило, проводиться попереднє розслідування, але наразі ні один співробітник поліції не підозрюється у вчиненні будь-якого злочину. Попереднє слідство розпочато для того, щоб ми могли здійснити слідчі заходи", - сказав прокурор.

Він додав, що інцидент "дуже трагічний", і він розуміє, що "багато хто хоче отримати відповіді швидко", але закликав дати слідчим виконувати свою роботу "методично і старанно звичайним способом", зазначивши, що ніякої додаткової інформації не буде оприлюднено.

Померлий став сьомою людиною, яка загинула у Швеції в цьому році від кулі поліції.