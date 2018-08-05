США прокоментували замах на президента Венесуели

Президент Венесуели часто звинувачує Сполучені Штати, які ввели санкції проти низки посадових осіб його уряду, у змові проти нього.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон заперечив причетність США до вибуху дронів під час військового параду у Каракасі, столиці Венесуели, на якому був присутній президент країни Ніколас Мадуро.

«Я можу сказати однозначно, у цій справі нема ніякого втручання американського уряду», – заявив 5 серпня Джон Болтон в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає Радіо Свобода.

Читайте такожНевідоме угруповання «Фланелеві солдати» взяла на себе відповідальність за замах на Мадуро

Влада Венесуели назвала вибух 4 серпня замахом на президента Мадуро. Внаслідок інциденту поранені сім солдатів, однак сам президент та інші політики не постраждали.

Через кілька годин після вибуху Мадуро у замаху на себе звинуватив Колумбію, яка ці звинувачення відкинула.

Президент Венесуели часто звинувачує Сполучені Штати, які ввели санкції проти низки посадових осіб його уряду, у змові проти нього. Також він неодноразово заявляв, що американські політики розробляють плани його повалення, щоб покласти край майже двадцятирічному соціалістичному режиму Венесуели.

Болтон припустив, що сам уряд Мадуро міг стояти за вибухом, згадавши про поширену в країні корупцію та утиски. «Якщо уряд Венесуели має якусь чітку інформацію, яку вони хочуть нам надати, яка б потенційно могла довести порушення американського кримінального закону, ми її уважно розглянемо», – додав Болтон.

55-річний Мадуро є колишнім водієм автобуса. Він обійняв посаду президента Венесуели після смерті Уґо Чавеса в 2013 році. За час його президентства в країні різко погіршилася економічна ситуація. Криза призвела до дефіциту продовольства і зростання інфляції, водночас різко скорочується видобуток нафти.

У травні Мадуро переобрали на другий шестирічний термін. США і низки інших держав ще до початку голосування заявили, що не визнають результати виборів у Венесуелі.