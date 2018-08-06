Біля аеропорту італійського міста Болонья стався грандіозний вибух (фото, відео)
16:11, 06 серпня 2018Світ
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На відео, яке зняли очевидці, видно, як стовп чорного диму піднімається в районі аеропорту.
Вибух стався в районі місцевого аеропорту \ facebook Yakovina Ivan
— Gennaro Farina (@GenFarina) 6 серпня 2018 р.
Mi è arrivato questo #bologna #esplosione pic.twitter.com/1yzdKFNDcl
Очевидцям вдалося зняти потужний вибух, що пролунав біля аеропорту поблизу італійського міста Болонья.
Люди, які знаходилися неподалік, почули перед вибухом гучний хлопок. Докладних деталей про подію, як і інформації про жертви і постраждалих поки немає.
За даними італійських ЗМІ, вибухнула вантажівка, що перевозила легкозаймисті речовини.
Даних про постраждалих поки не надходило \ facebook Yakovina Ivan
6 серпня 2018 р.
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