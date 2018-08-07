Екс-радник Трампа в суді розкрив метод Манафорта щодо ухилення від сплати податків

На цьому тижні в процесі у справі Пола Манафорта, на думку багатьох експертів, починається переломний момент.

Виступаючи в понеділок на процесі у справі колишнього менеджера передвиборного штабу Дональда Трампа, Пола Манафорта, колишній бізнес-партнер Манафорта, Рік Гейтс заявив, що допомагав Манафорту при заповненні фальшивих податкових декларацій.

Як передає Голос Америки, Гейтс, який співпрацює з обвинуваченням, розповів, що Манафорт доручав йому повідомляти про зарубіжні доходи як про позики з метою зменшити суму, що підлягає оподаткуванню.

Раніше в ході засідання прокурор поставив бухгалтеру Манафорта, Сінді Лапорта, питання про позику на суму 10 мільйонів доларів від російського олігарха Олега Дерипаски.

Читайте такожТрамп назвав підозрілу зустріч сина з російським юристом "повністю законною"

Сінді Лапорта відповіла, що не знає, чи була позика, яка, за словами прокурора, ймовірно, мала місце в 2006 році і була кваліфікована як дохід.

На цьому тижні в процесі у справі Пола Манафорта, на думку багатьох, починається переломний момент, оскільки почав давати свідчення Рік Гейтс, на якого адвокати захисту покладають провину за всі злочини.

Гейтс, також обіймав високий пост в передвиборному штабі Трампа, погодився співпрацювати з розслідуванням, яким керує спецпрокурор Роберт Мюллер, після того, як визнав свою провину за двома пунктами звинувачення. Виступаючи в суді в якості свідка, він вперше розповість про скоєні злочини, опинившись лицем до лиця з колишнім начальником.

Судовий процес в Олександрії, штат Вірджинія, став першою справою в рамках розслідування Мюллера, яке дійшло до журі присяжних. Однак у справі ніяк не згадуються ні Трамп, ні можлива співпраця між передвиборним штабом і Кремлем, що є центральним аспектом розслідування спецпрокурора.