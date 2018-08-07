Політологи прокоментували переписку Манафорта про використання Януковичем українських націоналістів (відео)

У датованих 2012 роком листах Пол Манафорт наголошував, щоб Віктор Янукович робив проізраїльські заяви та засуджував "Свободу" і "антисемітські дії" опозиції.

У листах колишнього політтехнолога Януковича Пола Манафорта, справу якого нині слухають у США, знайшлися сліди українських опозиційних сил.

Як йдеться в сюжеті ТСН, американець радив своєму клієнту критикувати їх за антисемітські погляди і таким чином заробляти собі бали в світі.

Колишній нардеп Руслан Кошулинський цитує публікацію західних ЗМІ про те, що його партія "Свобода" розпалює антисемітизм. Окрім Партії регіонів, над іміджем якої працював Манафорт, у його переписці фігурує і націоналістична партія. Манафорт у своїх рекомендаціях Януковичу зазначає: "Ми активно промотували концепцію антисемітизму як частини політики опозиції. Ми робили це з часів укладення пакту між об'єднаною опозицією та "Свободою". У датованих 2012 роком листах Манафорт наголошував, щоб Янукович робив проізраїльські заяви, засуджував "Свободу" і антисемітські дії опозиції. І таких приводів у 2012 році за дивним збігом обставин дійсно вистачало.

Наприклад, "свободівець" Ігор Мірошниченко щойнайменше місяць створював неабиякий інформаційний фон у світі, коли вжив не вельми коректне слово на позначення національності відомої акторки Міли Куніс. І хоч вона сама репліки не коментувала, заяву засудили Центр Візенталя та члени американського конгресу. "Для США дійсно питання расові, питання кольору шкіри, питання національності, будь-які утиски за національною чи релігійною ознакою – це чорна мітка. Вони моментально втрачають контакт із цією політичною силою, з цією країною. Зрозуміло, Манафорт радив Януковичу цю карту розігрувати", - пояснив політолог Кирило Сазонов.

Саме виконанням порад Манафорта можна вважати появу у Верховній Раді законопроекту про заборону мови ворожнечі, який жартома назвали "поправкою Куніс" від регіонала Колісниченка. Але фінальною крапкою стала ситуація із резолюцією Європаламенту щодо України – з 18 пунктів щодо ситуації зі свободою слова, політикою, де чимало йшлося і про тодішню владу, у світі розголос отримала фактично одна: про стурбованість націоналістичними та антисемітськими заявами "Свободи".

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Політологи називають промовистим і показовим те, що цих скандалів можна було б уникнути. Але у "Свободі" і відхрещувалися від звинувачень в антисемітизмі, і одночасно підливали масла в вогонь. "Для когось образливо, а для когось необразливо. Ви хочете нам заборонити говорити українською мовою. Я не можу того зрозуміти", - коментував інцидент із тою ж Куніс лідер партії Олег Тягнибок. "Читайте Франка, читайте Шевченка, Нечуя-Левицького та всіх. Ніхто з них не вживав того другого слова і воно не мало негативу. І ніхто не буде вказувати українцю, як кого називати", - стверджувала інша представниця "Свободи" Ірина Фаріон.

Фахівці досі не можуть дійти одностайної думки щодо мотивів таких заяв. "Дуже складно тут сказати, був злий умисел і спектакль чи просто використали, як корисних ідіотів. Але те, що використали – факт", - переконаний Сазонов. "Я не виключаю, що хтось із членів партії цілком міг брати гроші від Януковича, а інші могли про це і не здогадуватися", - каже політолог Олександр Палій. Експерти переконані, що лише "амбарна книга" режиму Януковича могла б дати відповіді на всі питання. Втім, чи побачать її коли-небудь повністю українці – невідомо.