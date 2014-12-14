Невідомі вчинили погром в будівлі міністерства освіти та культів Греції



Про це повідомила місцева поліція, передає ТАСС.

Стало відомо, що група з приблизно 40 осіб проникла до будівлі міністерства в північному афінському районі Марусі. Опинившись у внутрішньому дворі відомства, хулігани почали кидати каміння, розбиваючи вікна і відеокамери зовнішнього спостереження, а потім проникли до внутрішніх приміщень. Ніхто не постраждав.

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Представникам правоохоронних органів, який застосував сльозогінний газ, вдалося затримати вісьмох нападників. Розпочато розслідування інциденту.

Міністерство засудило акт вандалізму і підкреслило, що ”ті, хто намагається такими діями залякати грецьке суспільство, повинні знати, що це марно”.