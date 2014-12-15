Росія посилює правила працевлаштування для українців

З 1 січня 2015 року Росія введе обмеження по відношенню до українців, які приїжджають на роботу.

Про це російський прем'єр Дмитро Медведєв написав у своїй статті для "Независимой газеты".

Медведєв впевнений, що для багатьох українців робота в Росії - "єдине джерело існування". І Росія буде вимушена це джерело перекрити.

"З 1 січня 2015 року "сірі" українські працівники, які становлять основне число приїжджих, роботу без патенту в Росії не отримають. Більш суворо ми будемо ставитися і до дотримання строків перебування в нашій країні - 90 днів протягом півроку", - заявив він.

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Тобто, тепер неможливо буде після закінчення трьох місяців просто перетнути кордон, щоб повернутися до РФ знову. Медведєв пише, що до українців без патенту на роботу до Росії прикордонники будуть ставитися з "підвищеною увагою".

За даними Медведєва, на сьогоднішній день тільки висококваліфікованих фахівців і тих, хто працює з офіційним дозволом на роботу або з патентами, - майже 400 тис. осіб, а з 1 січня 2014 року до Росії в'їхало понад 4 млн осіб.

Він вважає, що можливі втрати українців, якщо вони позбудуться заробітку в Росії, оцінюються в 11-13 млрд дол. - близько 7% ВВП країни.