На всю Італію розгорівся скандал через антиромське оголошення у поїзді

"Цигани, виходьте на наступній зупинці, тому що ви нас дістали", - співробітниці, яка зробила це оголошення, загрожує звільнення.

Співробітниця італійського перевізника Trenord Rail зробила антиромське оголошення у поїзді Мілан-Кремона-Мантуя, що викликало обурення пасажирів.

Як передає Європейська правда, пасажири повідомили, що жіночий голос закликав їх не давати гроші "вимагачам", додавши: "Цигани, виходьте на наступній зупинці, тому що ви нас дістали".

Співробітницю вдалося ідентифікувати, їй загрожує дисциплінарне стягнення, аж до звільнення.

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Інцидент трапився на тлі того, як новий уряд Італії планує провести перепис громад ромів з метою виселити всіх, хто перебуває в країні незаконно.

За словами влади, багато ромів живуть "за крадіжки і дрібні злочини" у незаконних таборах по всій Італії, при цьому влада не знає про їхнє громадянство або про те, чи ходять їхні діти в школу.

26 липня поліція Риму, виселила майже 400 осіб, зокрема десятки дітей, з табору, в якому роками жили представники меншості, незважаючи на рішення ЄС про заборону знесення помешкань.

Як повідомляв УНІАН, в Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання паспорта.