В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання паспорта

У міграційній службі спостерігають позитивні тенденції щодо отримання особами ромської національності паспорту громадянина України.

Державна міграційна служба ініціює заходи для полегшення процедури отримання паспорта особами ромської національності, які проживають в Україні.

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Про це сказала заступник директора Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України Олена Палієнко.

Вона зазначила, що на сьогодні гострою проблемою є питання оформлення паспортів особами ромської національності, що в основному пов’язано із відсутністю свідоцтва про народження або його втратою.

За словами Палієнко, у питанні відновлення свідоцтва про народження в разі його втрати ДМСУ та Міністерство юстиції України працюють над налагодженням електронної взаємодії – обміну між реєстрами, що усуне причину для відмови в наданні паспорту такій особі.

Вона пояснила, що це дасть ДМСУ змогу робити електронні запити до Мін'юсту і отримувати інформацію про те, чи є в реєстрі відповідний запис, чи дійсно документ про народження був виданий особі.

Також Палієнко повідомила про позитивні тенденції щодо отримання ромами паспорту громадянина України: в 2014 році паспорт отримали 2428 осіб ромської національності, у 2015 році - 2143, у 2016 році – 1607, у 2017 році – 3222, за перше півріччя 2018 року – 1903.

За її словами, найбільше паспортів отримали в цьому році роми в Закарпатській області – 1151 особа, в Одеській - 227, Харківській - 62, Донецькій - 79, Дніпропетровській - 71, Миколаївській - 49, Волинській - 42, інших областях - до 20 осіб.

Палієнко додала, що у місцях масового поселення ромів питання документування вирішується, а «де виїзні їхні поселення, табори, то там вони не мають реєстрації місця проживання».

Вона також зазначила, що в 2010 році були внесені зміни до законодавства, які надають право ромам реєструвати своє місце проживання в соціальних установах і отримувати відповідні посвідки, які є підставою для отримання паспорту громадянина України.

Крім того, Палієнко повідомила, що міграційною службою розроблено законопроект щодо внесення змін до деяких законів України щодо визнання особою без громадянства.

За її словами, метою цього проекту є створення процедури визнання особи особою без громадянства, що надасть таким особам можливість отримати відповідні посвідки і за умови проживання на території України в зазначеному статусі понад 2 роки вони зможуть

Державна міграційна служба України ініціює заходи для полегшення процедури отримання паспорта особами ромської національності, які проживають в Україні.

Про це сказала заступник директора Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України Олена Палієнко.

Вона зазначила, що на сьогодні гострою проблемою є питання оформлення паспортів особами ромської національності, що в основному пов’язано із відсутністю свідоцтва про народження або його втратою.

За словами Палієнко, у питанні відновлення свідоцтва про народження в разі його втрати ДМСУ та Міністерство юстиції України працюють над налагодженням електронної взаємодії – обміну між реєстрами, що усуне причину для відмови в наданні паспорту такій особі.

Вона пояснила, що це дасть ДМСУ змогу робити електронні запити до Мін'юсту і отримувати інформацію про те, чи є в реєстрі відповідний запис, чи дійсно документ про народження був виданий особі.

Також Палієнко повідомила про позитивні тенденції щодо отримання ромами паспорту громадянина України: в 2014 році паспорт отримали 2428 осіб ромської національності, у 2015 році - 2143, у 2016 році – 1607, у 2017 році – 3222, за перше півріччя 2018 року – 1903.

За її словами, найбільше паспортів отримали в цьому році роми в Закарпатській області – 1151 особа, в Одеській - 227, Харківській - 62, Донецькій - 79, Дніпропетровській - 71, Миколаївській - 49, Волинській - 42, інших областях - до 20 осіб.

Палієнко додала, що у місцях масового поселення ромів питання документування вирішується, а «де виїзні їхні поселення, табори, то там вони не мають реєстрації місця проживання».

Вона також зазначила, що в 2010 році були внесені зміни до законодавства, які надають право ромам реєструвати своє місце проживання в соціальних установах і отримувати відповідні посвідки, які є підставою для отримання паспорту громадянина України.

Крім того, Палієнко повідомила, що міграційною службою розроблено законопроект щодо внесення змін до деяких законів України щодо визнання особою без громадянства.

За її словами, метою цього проекту є створення процедури визнання особи особою без громадянства, що надасть таким особам можливість отримати відповідні посвідки і за умови проживання на території України в зазначеному статусі понад 2 роки вони зможуть отримати посвідку на постійне проживання.

«Міграційною службою проводиться низка заходів для врегулювання зазначених питань. Це не буде вирішено сьогодні, це не буде вирішено завтра», - сказала Палієнко, але додала, що в цьому напрямі багато робиться вже цього року.

отримати посвідку на постійне проживання.

«Міграційною службою проводиться низка заходів для врегулювання зазначених питань. Це не буде вирішено сьогодні, це не буде вирішено завтра», - сказала Палієнко, але додала, що в цьому напрямі багато робиться вже цього року.