Керівник гасіння трагічної пожежі у Кемерові намагався накласти на себе руки - ЗМІ

На думку дружини пожежника, приводом для спроби суїциду міг стати тиск з боку слідства та відмова у побаченні.

Керівник служби пожежогасіння першого загону ФПС по Кемеровській області РФ Андрій Бурсін, обвинувачений в халатності у справі про пожежу в ТЦ «Зимова вишня», скоїв спробу суїциду в СІЗО.

Про це повідомляє «Коммерсантъ», посилаючись на дружину обвинуваченого Тетяну Бурсіну.

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Зазначається, що у вівторок, 7 серпня, обвинуваченому мали провести психіатричну експертизу.

«Потім не повідомили, що його доставили до лікарні на лікування. Як мені пояснили, у нього були перебинтовані обидві руки»,— розповіла Бурсина.

На її думку, приводом для спроби суїциду могли послужити тиск з боку слідства і відмова в побаченні, хоча 1 серпня дозвіл на нього дала суддя апеляційного суду, а 3 серпня вона зверталися до слідчого з проханням дозволити побачитися з чоловіком.

«Суддя дозволила мені і старшій дитині побачення. Я двічі ходила до СІЗО, але мені там сказали, що мені відмовлено в побаченні з розпорядженням слідчого Івана Федорова. Всі побачення — тільки з його дозволу»,— пояснила дружина обвинуваченого.

Відповіді від слідчого на свого листа вона досі не отримала.

Начальник Головного управління МНС по Кузбасу Олександр Мамонтов під час засідання Кемеровського обласного суду заявив, що після спроби суїциду Андрій Бурсін потрапив до психіатричної лікарні.

Нагадаємо, пожежа в ТЦ «Зимова вишня» відбувся 25 березня 2018 року. Слідчий комітет РФ заявляв про 64 загиблих в результаті пожежі, серед жертв - 41 дитина. Пізніше слідчий комітет РФ зменшив кількість загиблих в результаті пожежі до 60 осіб. Багато із загиблих перебували на четвертому поверсі ТЦ, в заблокованому кінозалі.

Андрій Бурсин першим прибув на місце пожежі в ТЦ. Суд заарештував пожежного на початку липня за клопотанням слідства. За версією звинувачення, Бурсін порушив бойовий статут, не організувавши управління силами і засобами пожежно-рятувального гарнізону на місці НП і не провівши належним чином розвідку та опитування очевидців.

Сам Бурсин заявляв, що в момент прибуття пожежних адміністрація та охорона торгового центру «Зимова вишня» були відсутні на місці, хоча зобов'язані були зустріти рятувальників і повідомити, скільки людей можуть перебувати в будівлі.