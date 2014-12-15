Лідер друзів Путіна в Європарламенті: Я б точно не хотів жити в Росії

Лідер Партії незалежності Сполученого Королівства та групи друзів Путіна в Європарламенті Найджел Фарадж заявив, що "захоплюється" тим, як Володимир Путін вирішив питання кризи в Сирії, проте у РФ жити не хотів би.

Про це він заявив в інтерв'ю литовському виданню Delfi.lt.

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"Мене запитали, ким зі світових політиків я захоплююся. Я сказав, що захоплююся, як Путін змінив наші установки по Сирії, але це не так, що він мені подобається як особистість і я точно не хотів би жити в його країні", - заявив політик.

Також Фарадж не виключає ще більшого прояву агресії Росії.

"Коли економіка йде вниз, держави схильні діяти поза своїх меж. Я нічого не збираюся прогнозувати, але бути оптимістом неможливо", - говорить він.