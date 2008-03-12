Генсек НАТО хоче обговорити з Москвою приєднання України та Грузії до альянсу

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявив, що НАТО ще не прийняв остаточного рішення з приводу приєднання колишніх радянських республік, України та Грузії, до військового альянсу.

Як повідомляє Reuters, відповідаючи на питання, коли НАТО планує запропонувати Україні та Грузії приєднатися до Плану дій щодо членства в Альянсі, Я.СХЕФФЕР заявив: «Ми саме обговорюємо це питання».

«Досить часто з`являються зауваження Москви з цього приводу. Ми серйозно ставимося до наших російських партнерів. Ми повинні залучити їх до обговорення» - заявив він в інтерв`ю популярній польській газеті Gazeta Wyborcza.

Я.СХЕФФЕР також очікує, що на квітневому саміті члени НАТО досягнуть загального рішення щодо планів США розмістити елементи системи протиракетної оборони в Центральній Європі.

Він заявив, що можливе розміщення 10 протиракетних установок у Польщі та радарного устаткування в Чехії може вплинути на безпеку Західної Європи.

«Я сподіваюся, це буде зазначено [в документах], що ми також перебуваємо під загрозою балістичних атак, і що американські установки є серйозним елементом, на які ця загроза може бути спрямована, і в цьому сенсі НАТО грає важливу роль», - заявив Я.СХЕФФЕР.