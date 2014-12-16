У Німеччині пройшли багатотисячні антиміграційні протести

Як повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters, в акції взяли участь близько 15 тис. осіб. Крім того, 6 тис. німців вийшли на вулиці, щоб висловити свою незгоду з позицією протестувальників.

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До руху, учасники якого називають його PEGIDA або "Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу", приєдналися крайні праві, а також прості німці, занепокоєні різким зростанням кількості біженців, багато з яких рятуються від конфлікту на Близькому Сході.

"Політики в Німеччині втратили зв'язок з народом, і саме тому вони не можуть зрозуміти, що тут відбувається", - сказав лідер руху Лутц Бахман, якого в ЗМІ звинувачують в алкоголізмі та розповсюдженні наркотиків.

Протестуючі скандували: "Якщо ви не любите Німеччину, залиште її" і "Ми люди" - гасло, що використовується демонстрантами в містах Східної Німеччини, чиї акції призвели до падіння Берлінської стіни. Крім того, вони тримали плакати з написами: "Зупиніть зловживання мігрантів нашою системою соціального забезпечення", "Ми сумуємо за нашою країною".

Кількість осіб, які шукають притулку в Німеччині, зросла до 200 тис. в цьому році, частково через наплив сирійців - це найвищий показник серед західних країн.

Міністр юстиції Німеччини Хайко Маас назвав антимігрційний рух ганьбою для країни.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила всі форми ксенофобії та наголосила, що Німеччина потребує іммігрантів, щоб допомогти їй подолати демографічну кризу в зв'язку з найнижчм рівнем народжуваності у Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький уряд пом'якшив обмеження для біженців.