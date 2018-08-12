У Бухаресті проходить новий мітинг після розгону п'ятничної демонстрації

У Бухаресті ввечері суботу, 11 серпня, розпочався новий протестний мітинг. Акцію, що проходила у п'ятницю, розігнали поліцейські, тоді постраждали понад 400 осіб.

Тисячі осіб беруть участь в антиурядовому мітингу в столиці Румунії Бухаресті за день після того, як під час розгону останньої демонстрації постраждало 400 осіб.

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Про це повідомляє РБК.

Як зазначає видання, наразі демонстрація проходить мирно. У п'ятницю, 10 серпня, понад 50 тисяч осіб вийшли на вулиці столиці Румунії, виступаючи проти корупції та низьких зарплат.

Поліція спробувала розігнати мітинг, що призвело до сутичок з демонстрантами. У результаті постраждали більше 400 осіб, постраждалі є і серед співробітників поліції.

Президент Румунії Клаус Іоанніс засудив дії правоохоронців, назвавши їх невідповідними.

"Я рішуче засуджую жорстке втручання поліції, невідповідне діям більшості людей", - заявив він.

П'ятнична демонстрація проходила навпроти будівлі уряду країни, протестувальники вимагали відставки влади. Вони виступали в тому числі проти спроб уряду ослабити судову систему. Так, у липні президент Іоанніс відправив у відставку антикорупційного прокурора Лауру Ковеші, яка керувала розслідуванням проти місцевих політиків.