В Афганістані таліби третій день намагаються захопити місто Газні

Бойовики «Талібану» вже захопили поліцейські та урядові будівлі і замінували головну магістраль.

Бойовики терористичної організації «Талібан» захопили поліцейські та урядові будівлі в місті Газн, що в центральному Афганістані, також заміновано головну магістраль.

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Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що з боку терористів надходили погрози захопити контроль над містом в цілому.

Зазначається, що деталі бойових дій у місті невідомі, проте американські літаки провели не менше чотирьох повітряних ударів.

В армії Афганістану заявили, що місто знаходиться під загрозою катастрофи, і нині ведеться важка боротьба, щоб відтіснити талібів.

«Стратегічні і центральні місця в місті перебувають під контролем афганських сил, а таліби ховаються всередині магазинів і будинків людей, чинять опір», - зазначив начальник штабу афганської армії Мохаммад Шаріф Яфалі.

За деякими даними, «Талібан» контролює більшу частину міста.

Напад талібів у Газні розпочався 9 серпня, а вже 10 серпня бойовики штурмували центр міста.