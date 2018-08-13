На фестивалі в Іспанії обвалилася морська платформа – постраждали понад 260 людей (відео)

Обвалення платформи спровокувало серед людей паніку, багато хто впав з неї прямо в море.

Понад 260 людей постраждали в результаті обвалу дерев'яної платформи на узбережжі в іспанському місті Віго, де проходить фестиваль O Marisquino. П'ять осіб отримали серйозні травми.

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Як повідомляє іспанське агентство EFE, інцидент стався в ніч на понеділок. Наразі влада повідомили про 266 постраждалих.

Відзначається, що в ході одного з виступів фестивалю платформа довжиною 30 і шириною в 10 метрів обвалилась, спровокувавши паніку серед відвідувачів. Багато хто впав з неї прямо в море.

Як заявив мер міста Віго Абель Кабальєро, причину інциденту розслідує влада.

Раніше повідомлялося, що від потужного вибуху в італійській Болоньї обвалилася естакада. Загинули дві людини, понад 100 людей постраждали.