Вибухи в італійській Болоньї: кількість постраждалих перевищила 100 осіб

Серед постраждалих опинилися 11 карабінерів та два співробітники дорожньої поліції.

Кількість постраждалих в результаті вибуху вантажівки з горючими матеріалами на шосе в італійській Болоньї перевищила 100 осіб.

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Як повідомляє «Новое время» з посиланням на італійський телеканал RaiNews24, 55 постраждалих з опіками різного ступеня тяжкості були доправлені до лікарні Маджоре в Болоньї. Ще 18 людей відправили до лікарні в Будріо, Кастель-Сан-Джованні і Бентівольо.

Двоє людей у важкому стані були доправлені в лікарні в Чезене і Парме. Ще 10 осіб відправили до лікарні, розташованій в Баццано.

Серед постраждалих опинилися 11 карабінерів і два співробітники дорожньої поліції.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в результаті серії вибухів на шосе поблизу аеропорту італійського міста Болонья загинули дві людини, ще 55 отримали поранення.

На автостраді сталася ДТП за участю вантажівки-цистерни, який перевозив горючі речовини. В результаті ДТП і подальшого вибуху частково обвалилася естакада, вогонь поширився на припарковані поблизу автомобілі дилерських центрів.