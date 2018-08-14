ФБР звільнило агента, який критикував Трампа в листуванні з коханкою

Адвокат Пітера Строка назвав рішення про його звільнення з ФБР політично мотивованим.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) звільнило агента Пітера Строка, який в особистому листуванні з коханкою критикував Дональда Трампа.

Про це The Washington Post повідомив адвокат Строка Ейтан Голмен, передає Медуза.

Приводом для звільнення Строка стало його листування з юристом ФБР Лізою Пейдж, із якою у агента був роман. Зокрема, у серпні 2016 року на питання Пейдж, стане Трамп президентом, Строк відповів: "Ні. Ми його зупинимо".

У міністерстві юстиції США порахували, що це повідомлення демонструють упередженість Строка щодо Трампа, а також готовність агента вплинути на "перспективи його перемоги на виборах".

Строк вибачився за повідомлення, заявивши, що вони не впливали на його роботу в ФБР.

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У свою чергу, адвокат назвав рішення про звільнення 48-річного співробітника ФБР, який обіймав посаду заступника начальника контррозвідувального управління бюро, політично мотивованим, пише BBC.

Голмен заявив, що рішення звільнити агента Строка "є не лише відступом від звичайної практики в бюро, але й суперечить словами директора [ФБР] Крістофера Рея в конгресі і його запевненням, що ФБР буде керуватися встановленим порядком при вирішенні цього та інших кадрових питань".

Президент США Дональд Трамп новину про звільнення Строка зустрів з піднесенням.

"Агента Пітера Строка тільки що звільнили з ФБР - нарешті... Враховуючи, що Строк був на чолі полювання на відьом, чи означає це, що воно припиниться?" - написав він на сторінці в Twitter.

Строк пропрацював у ФБР 22 роки. Він входив до команди спецпрокурора Роберта Мюллера, яка розслідує можливе російське втручання у вибори президента США в 2016 році. Мюллер усунув Строка від розслідування влітку 2017 року, після того, як стало відомо про його листування з Пейдж.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп підтримав версію конгресмена-республіканця Даррела Ісси про те, що Мін'юст і ФБР мали програму, як не допустити його перемогу на президентських виборах.