Норвезький міністр пішов у відставку через те, що з'їздив з іранкою на її батьківщину

Разом з відходом з поста він також перестав обіймати посаду заступника голови Партії прогресу.

Норвезький міністр рибгоспу Пер Сандберг змушений був піти у відставку, так як "небезпечно" їздив на відпочинок в Іран. Разом з відходом з поста він також перестав обіймати посаду заступника голови Партії прогресу.

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Як передає Liga.net, Сандберг побував в Ірані разом з подругою - уродженкою цієї країни - минулого місяця, однак заздалегідь не повідомив канцелярію прем'єра, куди їде. Викладаючи фото в соцмережі з Ірану, офіційно він розповів про поїздку лише через два дні після повернення додому.

За словами прем'єра країни Ерни Сульберг, Пер Сандберг "навіть сам попросив про відставку, тому що завинив по частині безпеки поїздки. Спецслужби країни перевіряють його службовий мобільний телефон, який він взяв з собою в поїздку, незважаючи на те, що смартфон містив конфіденційну переписку з членами уряду. Поліція також перевіряє можливі зв'язки подруги чиновника з іранськими спецслужбами.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-глава МЗС Британії Джонсон відмовився вибачатися за жарт про мусульманку.