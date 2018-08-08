Екс-глава МЗС Британії Джонсон відмовився вибачатися за жарт про мусульманок

Джонсон потрапив під критику після того як заявив, що мусульманки в бурках, що закривають голову і обличчя, "схожі на поштові скриньки", і порівняв їх з грабіжниками банків.

Колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон відмовився вибачатися за жарт про жінок в ісламському одязі, хоча цього вимагав від нього голова Консервативної партії.

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Джонсон потрапив під хвилю критики після того як заявив, що мусульманки в бурках, що закривають голову і обличчя, "схожі на поштові скриньки", і порівняв їх з грабіжниками банків, передає Бі-бі-сі. Критики порахували ремарки Джонсона образливими і провокаційними.

Проте джерело, близьке до Джонсона, сказало, що колишній глава МЗС просто висловив свої погляди на складне питання, і критикувати його за це "просто безглуздо". "Ми повинні говорити про це. Якщо ми не будемо захищати ліберальні цінності, то ми просто танцюємо під дудку реакціонерів і екстремістів", - додав він.

Гостроти Джонсона в статті для газети Daily Telegraph викликали обурення мусульманських груп, деяких колег Джонсона по лейбористській партії і опозиції.

У своїй статті Джонсон висловлювався проти законодавчої заборони на одяг, що закриває обличчя, але також заявив, що бурки "виглядають по-дурному".

Колишній радник прем'єр-міністра Кемерона і засновник НКО "Форум консервативних мусульман" Лорд Шейх припустив, що Джонсон використовує мусульманське питання, щоб задовольнити свої амбіції і зайняти посаду голови партії торі. "Це жарт, але зовсім позбавлений смаку", - сказав він, додавши, що у колишнього глави британського МЗС дивне почуття гумору.

Голова Консервативної партії Брендон Льюїс в "Твіттері" вимагав від Джонсона вибачитися перед мусульманами.

Колишня голова партії і перша жінка-мусульманка в британському парламенті Саїда Варсі підтримала Льюїса і зажадала вжити дисциплінарних заходів проти Джонсона, якщо той не вибачиться. Жарт Джонсона вона назвала образливим і навмисною провокаційним, але дуже хитрим в політичному сенсі.

У своїй колонці для Daily Telegraph Джонсон, який в липні залишив посаду міністра закордонних справ написав: "Якщо ви скажете мені, що бурка - це інструмент пригнічення, я з вами погоджуся". "Я навіть пішов би далі і сказав би, що нерозумно, коли люди вирішують ходити по вулиці в костюмі поштової скриньки".

Однак,на його думку, законодавча заборона на бурки у громадських місцях, як у Данії, була б зайвою і грала б на руку радикалам, які говорить про "зіткнення цивілізацій" сходу і заходу.