ЗМІ: «Газпром» планує скоротити до 25% персоналу

Скорочення торкнеться від 15 до 25% співробітників, воно чекає як співробітників головної компанії, так і її «дочок». Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Інтерфакс, який в свою чергу отримав цю інформацію зі своїх джерел.

Також підрозділам концерну дано доручення до кінця поточного року надати свої пропозиції за новим штатним розкладом.

У 2013 році середньооблікова чисельність персоналу групи «Газпром» склала 459,5 тис. осіб. Останній раз «Газпром» проводив скорочення персоналу в 2008 році - на 16%.

За даними інформованого джерела УНІАН, одним з варіантів працевлаштування співробітників російських держкомпаній, які можуть втратити роботу внаслідок економічних труднощів Росії, урядом Російської Федерації розглядається їх залучення до сільськогосподарських робіт, у тому числі в анексованому Криму.