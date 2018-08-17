Особистий лікар королеви Великої Британії загинув у ДТП в центрі Лондона

67-річний Пітер Фішер їхав на велосипеді, коли його збила вантажівка.

Особистий лікар королеви Великої Британії Єлизавети II Пітер Фішер загинув у результаті ДТП в центральній частині Лондона

Про це повідомляє lb.ua з посиланням на Reuters.

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"Ми всі глибоко шоковані і засмучені, дізнавшись, що доктор Пітер Фішер трагічно загинув у ДТП вчора. Пітер був директором з досліджень Королівської Лондонській лікарні комплексної медицини Лондонського університету і особистим лікарем її Величності Королеви", - зазначив директор Університетського коледжу лондонських лікарень доктора Джилл Гаскін.

За інформацією видання, 67-річний лікар їхав на велосипеді, коли його збила вантажівка.

Незважаючи на швидко надану медичну допомогу, врятувати чоловіка не вдалося.

У Букінгемському палаці заявили, що королева була проінформована про смерть лікаря. Газета The London Evening Standard заявила, що Фішер був експертом у сфері гомеопатії і працював гомеопатичним лікарем британського монарха протягом 15 років.