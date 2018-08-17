Rzeczpospolita: Росія не відпускає Сенцова через страх здатися слабкою

В Москві більшість еліт вважають, що Сенцова потрібно звільнити, але так звані «силовики» Кремля проти.

Росія вже піддалася тиску санкцій, які проти неї запровадили США і Євросоюз, щоб покарати за військове вторгнення в Україну і анексію Криму.

Про це в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita сказав пов’язаний з Кремлем російський політолог Сергій Марков.

«Армія Росії не увійшла в Харків чи Одесу. До сьогодні незалежність «республік» на Донбасі лишається невизнаною. Це все, щоб врятувати відносини із Заходом. Натомість впродовж останніх років Захід переконався, що санкції діють і Москва відступає», - сказав він.

За словами Маркова, саме тому Кремль не хоче відступати знову і відпускати незаконно ув’язненого режисера Олега Сенцова. В оточенні Володимира Путіна є люди, які хотіли б, щоб український політв’язень вийшов на волю.

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«Люди бояться загострення санкцій і погіршення відносин із Заходом. Більшість політичних еліт Росії поділяє таку точку зору. Вони вважають, що потрібно поступитися. Тим часом, силові структури, які дуже впливові, стверджують, що в жодному випадку не можна піддаватися тиску», - сказав кремлівський політолог.

Він додав, що Москва вже піддалася тиску, тому що почала торгуватися за Сенцова.