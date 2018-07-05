Newsweek: Світ не повинен забути українців, які помирають у в’язницях Росії

Москва незаконно утримує 75 українців, але міжнародна спільнота почула про них лише завдяки Сенцову.

Свій 20-й день народження Павло Гриб відсвяткував під арештом у Ростові-на-Дону. Хлопець не чув тостів і не приймав обіймів рідних. Замість цього був біль, виснаження, хвороба, пригноблення з боку інших в’язнів і розпач через першу дівчину, яка 10 місяців тому була змушена видати його ФСБ.

Таким чином, Павло розділив долю Олега Сенцова – режисера, чия історія звернула увагу всього світу на те, що діється за лаштунками Чемпіонату світу з футболу в Росії, пише польський Newsweek.

Тетяна – 17-річна колишня кохана Павла з Сочі, скаржилася на своє життя. В розмовах в інтернеті писала, що не хоче жити в Росії, що ненавидить Володимира Путіна, писала навіть українською мовою і віталася виразом «Слава Україні». Закохані домовилися, що дівчина переїде в Україну і тоді вони будуть жити разом. Зустріч була запланована на території Білорусі. Тетяна приїхала туди з мамою. Через годину після зустрічі, коли Павло чекав автобус в Україну, група людей затягнула його в машину і вивезла в Росію. Так хлопець опинився аж в Краснодарі за 1,5 тисячі кілометрів від дому.

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Оскільки Павло і Тетяна обговорювали війну і політику, хлопця звинуватили в тероризму. А доказами проти нього стала переписка «ВКонтакте» з російською дівчинкою. За словами українця, росіяни багато чого дофантазували. Але йому загрожує 11 років в’язниці нібито за намір «підірвати школу в Сочі». Роль Тетяни лишається розмитою. Сама дівчина каже, що була змушена видати хлопця.

Родичі Гриба не можуть навіть телефоном зв’язатися з ним. Але через адвоката і зі ЗМІ вони знають, що його стан поганий. У нього з дитинства проблеми зі здоров’ям через патологію ворітної вени, яка постачає кров у печінку. Павлу потрібен спеціальний догляд лікарів, але у Росії йому його не надають. До хлопця не допустили навіть лікарів, яких відправили в Росію з ініціативи Європейського суду з вправ людини. Кремль заборонив навіть пересилати хлопцеві гроші, за які він міг би придбати собі ліки і спеціальне харчування. Гірше те, що Павла б’ють інші в’язні. У нього відібрали всі речі і продукти, передані українським консулом. Невдалий удар у живіт може призвести до крововиливу і смерті Гриба.

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«Найгірше – це розуміння, що він просто може померти. У нас немає ілюзій щодо ситуації. Наш син – політичний в’язень Росії, а ми залишилися з нашим горем самі. Ми усвідомлюємо, що Європа надзвичайно далека від наших проблем. Людей більше цікавлять матчі Чемпіонату світу, ніж злочини режиму Путіна», - сказав батько Павла.

Newsweek зауважує, що не лише Гриб помирає у російській в’язниці. Всього Росія незаконно утримує 75 українських політв’язнів. Світ дізнався про них завдяки Олегу Сенцову, режисеру, який розпочав у російській в’язниці голодування на знак протесту проти дій Кремля.