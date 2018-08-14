В Італії обвалився автомобільний міст: опубліковано відео з місця смертельної НП у Генуї
— Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018
#14agosto il video del crollo di #PonteMorandi a #Genova Polcevera Morandi@VAIstradeanas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova @StradeAnas pic.twitter.com/9viaWCfAcu
У мережі оприлюднили перші відео з місця обвалу автомобільного моста в італійському місті Генуя.
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На кадрах, які опублікувала місцева поліція в Twitter, видно, як фрагменти споруди падають вниз. Зазначалося, що близько 10 транспортних засобів могли перебувати на 200-метровій частині мосту, яка обвалилася.
Раніше повідомлялося, що на півночі Італії в місті Генуя внаслідок обвалу мосту загинули десятки людей.
"Десятки людей, згідно з повідомленнями, загинули після того, як значна частина автомобільного мосту обвалилася в місті Генуя", - повідомляв телеканал Sky News.
Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ— Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018
Si capisce meglio la portata con questo video #pontemorandi#genova#video#crollopic.twitter.com/c4XFXm4HuC— Farmacia Serra (@farmaciaserrage) August 14, 2018
Ecco i primi video dei soccorsi dopo il crollo di #pontemorandi a #GENOVApic.twitter.com/jFIgv2CB9F— Farmacia Serra (@farmaciaserrage) August 14, 2018