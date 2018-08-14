В Італії обвалився автомобільний міст: опубліковано відео з місця смертельної НП у Генуї

15:01, 14 серпня 2018
Світ
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У мережі оприлюднили перші відео з місця обвалу автомобільного моста в італійському місті Генуя.

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На кадрах, які опублікувала місцева поліція в Twitter, видно, як фрагменти споруди падають вниз. Зазначалося, що близько 10 транспортних засобів могли перебувати на 200-метровій частині мосту, яка обвалилася.

Раніше повідомлялося, що на півночі Італії в місті Генуя внаслідок обвалу мосту загинули десятки людей.

"Десятки людей, згідно з повідомленнями, загинули після того, як значна частина автомобільного мосту обвалилася в місті Генуя", - повідомляв телеканал Sky News.

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Новина в сюжеті: Обвал мосту в Італії
Теги: #Італія#міст#Генуя