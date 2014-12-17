Росія продовжує будувати інфраструктуру під "Містралів" - ЗМІ
17:40, 17 грудня 2014Світ
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Будівництво інфраструктури для вертольотоносців типу "Містраль" на Далекому Сході триває, незважаючи на припинення контракту.
REUTERS
Про це повідомив РИА Новости в середу високопоставлене джерело в будівельній сфері.
"Будівництво триває", - сказав він, відповідаючи на питання, чи не було припинено будівництво об'єктів згідно з рішенням Франсуа Олланда.
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Перший десантний корабель "Владивосток" Франція повинна була передати ще 14 листопада, проте передача досі не відбулася, і ясності, коли це може відбутися, як і раніше немає.
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