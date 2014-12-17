Росія продовжує будувати інфраструктуру під "Містралів" - ЗМІ

17:40, 17 грудня 2014
Світ
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Будівництво інфраструктури для вертольотоносців типу "Містраль" на Далекому Сході триває, незважаючи на припинення контракту.

REUTERS

Про це повідомив РИА Новости в середу високопоставлене джерело в будівельній сфері.

"Будівництво триває", - сказав він, відповідаючи на питання, чи не було припинено будівництво об'єктів згідно з рішенням Франсуа Олланда.

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Перший десантний корабель "Владивосток" Франція повинна була передати ще 14 листопада, проте передача досі не відбулася, і ясності, коли це може відбутися, як і раніше немає.

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