Росія продовжує будувати інфраструктуру під "Містралів" - ЗМІ

Про це повідомив РИА Новости в середу високопоставлене джерело в будівельній сфері.

"Будівництво триває", - сказав він, відповідаючи на питання, чи не було припинено будівництво об'єктів згідно з рішенням Франсуа Олланда.

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Перший десантний корабель "Владивосток" Франція повинна була передати ще 14 листопада, проте передача досі не відбулася, і ясності, коли це може відбутися, як і раніше немає.