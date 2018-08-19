Британський бізнесмен пожертвував 1 мільйон фунтів на референдум щодо угоди по Brexit

Його пожертвування стало найбільшим з усіх зроблених раніше.

Кампанії People's Vote, організатори якої вимагають провести референдум, давши британцям можливість схвалити або відкинути проект угоди між Лондоном і Брюсселем щодо умов Brexit, отримала пожертву в розмірі 1 млн фунтів стерлінгів ($1,2 млн).

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ВВС.

Кошти для кампанії перерахував британський мультимільйонер і співзасновник бренду одягу Superdry Джуліан Данкертон. Його пожертвування стало найбільшим з усіх зроблених раніше.

Дюнкертон сказав, що він вважає, що його бренд, який він залишив на початку цього року, "ніколи б не став глобальним успіхом", якби Brexit трапився 20 років тому.

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"Я сплачу за одне з найбільш докладних опитувань, якы коли-небудь проводилися кампанією, щоб все більше і більше людей довіряли вимозі демократичного права на їх голос", - сказав він.

Кампанія People's Vote сподівається отримати підтримку достатньої кількості депутатів, в тому числі керівництва лейбористів, для проведення референдуму.

Британський уряд раніше виключив проведення ще одного референдуму. Угода між Лондоном і Брюсселем повинна буде готова до жовтня, але поки існує реальний шанс, що Британія вийде з ЄС без неї.