У Великобританії стартували продажі найдорожчого різдвяного набору їжі

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Miror. Продукти поставляються в плетеному кошику.

Творцем набору виступила компанія VeryFirstTo, яка спеціалізується на продажу люксових подарунків. Журналісти британського видання назвали пропозицію компанії найдорожчим різдвяним набором їжі в світі.

В комплект поставки входить 250 грамів дуже рідкісної ікри білуги-альбіноса, 600 грамів фуа-гра, 100 грамів білих трюфелів, копчений лосось, велика коробка цукерок, торт та інші продукти. Також у набір включено п'ять пляшок алкоголю, серед яких двохсотлітній коньяк Jules Robin, пляшка якого коштує близько 47 тисяч доларів. Також клієнти отримають пляшку шампанського з партії, яка подавалася на весіллі принца Чарльза і принцеси Діани, що відбулося в 1981 році.

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На сайті компанії зазначається, що тисячу фунтів з кожного замовлення VeryFirstTo перерахує на рахунок благодійного фонду The prince's Trust, який допомагає малозабезпеченим людям оплачувати вищу освіту.