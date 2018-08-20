ЗМІ знайшли схожість між Трампом і Ніксоном

08:41, 20 серпня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це пише The Washington Post.

У Ніксона існував список з 20 «політичних ворогів», в який входили політики, бізнесмени та журналісти, незгодні з діями президента, його радник Джон Дін також склав список заходів, які застосовувалися для тиску на них.

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Видання відзначає, що ситуація з відкликанням доступу до секретних документів у екс-глави ЦРУ Джона Бреннана вказує на існування «списку ворогів Трампа». Зазначається, що адміністрація президента США планувала прийняти заходи проти ще дев'яти співробітників спецслужб.

Раніше Бреннан назвав поведінку Трампа «зрадою».

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Теги: #США#Дональд Трамп