ЗМІ знайшли схожість між Трампом і Ніксоном
08:41, 20 серпня 2018Світ
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У Ніксона існував список із 20 «політичних ворогів».
Дональд Трамп / REUTERS
У президента США Дональда Трампа, як і у 37-го глави держави Річарда Ніксона, є список політичних ворогів, які піддаються тиску.
Про це пише The Washington Post.
У Ніксона існував список з 20 «політичних ворогів», в який входили політики, бізнесмени та журналісти, незгодні з діями президента, його радник Джон Дін також склав список заходів, які застосовувалися для тиску на них.
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Видання відзначає, що ситуація з відкликанням доступу до секретних документів у екс-глави ЦРУ Джона Бреннана вказує на існування «списку ворогів Трампа». Зазначається, що адміністрація президента США планувала прийняти заходи проти ще дев'яти співробітників спецслужб.
Раніше Бреннан назвав поведінку Трампа «зрадою».
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