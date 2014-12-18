Кількість жертв Еболи досягла майже 7 тисяч
07:14, 18 грудня 2014Світ
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Кількість жертв хвороби, що викликана вірусом Ебола, досягла 6915 осіб.
REUTERS
Понад 18500 осіб інфіковані, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.
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