Трамп назвав Бреннана найгіршим главою ЦРУ

Раніше повідомлялося, що Бреннан розгляне правові можливості для того, щоб перешкодити відгуками доступу до секретної інформації у колишніх чиновників, які може зробити Трамп.

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері назвав колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана найгіршим головою відомства в історії країни і пояснив, чому не вірить в те, що він подасть до суду через відкликання допуску до секретних матеріалів.

«Я сподіваюся, що найгірший керівник ЦРУ в історії нашої країни подасть в суд. Було б тоді так легко отримати всі записи, листи й документи, які не тільки покажуть, як погано він робив свою роботу, але і наскільки він був залучений в шахрайське полювання на відьом Мюллера. Він не подасть в суд!», — написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Бреннан розгляне правові можливості для того, щоб перешкодити відгуками доступу до секретної інформації у колишніх чиновників, які може зробити Трамп.