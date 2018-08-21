Італійська влада оприлюднила відео моменту обвалу мосту у Генуї

Момент обвалу зафіксували камери відеоспостереження, встановлені на мосту.

Момент обвалу мосту Моранді в італійському місті Генуя, внаслідок якого загинуло 43 людини, потрапив на відео.

Кадри з камер спостереження, встановлених на мосту опублікувала місцева влада.

Відео з Youtube La Riviera Video

Нагадаємо, частина мосту Моранді у Генуї довжиною близько 100 метрів обвалилася 14 серпня близько полудня. Впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Лише 19 серпня рятувальники завершили пошук загиблих під завалами конструкцій мосту. Офіційна кількість загиблих досягла 43.

Як повідомляв УНІАН, чимало італійців вважають, що причиною трагедії стала корупція, адже про проблеми з мостом говорили самі мешканці.