Обвал мосту в Італії міг стати наслідком корупції - ЗМІ (відео)

Журналісти змогли натрапити на секретні дані, у яких йшлося про катастрофічні структурні зміни в конструкції мосту і про численні видатки на ремонт, які до шляхопроводу так і не дійшли.

Життя італійського міста Генуя розділилося на "до" та "після". Зараз там зачинені магазини, кафе, ресторани і майже безлюдні пляжі, бо в Італії оголошено національну жалобу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

В одну мить обірвалися десятки життів, а цілі квартали перетворилися на безлюдну зону відчуження – понад 600 людей переїхали в тимчасове житло без жодних гарантів навіть увійти у старе власне. Усе, що вони можуть зараз – це приходити і проситися у рятувальників хоча б на 10 хвилин забігти в дім і забрати хоч якісь речі. "Це було жахливо, уявіть собі цей міст міг обвалитися на наші оселі. Жертв могло бути більше", - кажуть вони.

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Новий обвал більш ніж реальний, влада оголосила надзвичайний стан на наступні 12 місяців. Міст знесуть контрольовано, але руйнувань житлових будинків не уникнути. На місці трагедії щодня чиновницькі вояжі, однак поки жодної конкретної і поіменної відповіді, хто винний, немає.

Чимало італійців вважають, що причиною трагедії стала корупція, адже про проблеми з мостом говорили самі мешканці.

Він був збудований ще в далекому 1967 році італійським інженером Рікардо Моранді, як експеремент – мінімум металу, більше бетону. І вже в 1990-х почалися суттєві проблеми зі стійкістю шляхопроводу. Тоді міст вирішили підтримати металевими тросами, які закупили за завищеними цінами і які вже за два роки почали руйнуватися. А п’ять років тому мешканці нині виселеного кварталу почали скаржитися на каміння з неба. Остання перевірка мосту відбулася у 2016 році – тоді чиновники проблем не виявили. І тільки нинішня трагедія вікдрила страшну правду.

Журналісти змогли натрапити на секретні дані, в яких та сама перевірка дала прямо протилежний результат. Йшлося про катастрофічні структурні зміни в конструкції мосту і про численні видатки на ремонт, які до шляхопроводу так і не дійшли. Влада таки називає ймовірних винних – підприємство "Автостради Італії", аналог українського автодору. Однак чи тільки це підприємство привласнило гроші, тепер питають звичайні італійці та все частіше звинувачують також і владу.

Тим часом італійський уряд виділив 5 млн євро на подолання перших наслідків катастрофи і підтримку постраждалих родин, а також про всяк випадок розпорядився перевірити решту мостів. Місцева влада Беневенто вже закрила проїзд мостом того ж архітектора Моранді, допоки відповідальна комісія не надасть вичерпних гарантій безпеки. Тим часом у Генуї розпочалися похорони жертв трагедії.